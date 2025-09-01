Marsilya'ya, Inter'den ret!

Marsilya, Inter forması giyen Benjamin Pavard'ı kiralamak istedi. Ancak İtalyan ekibi bu teklife sıcak bakmadı.

01 Eylül 2025
Jonathan Rowe ile Adrien Rabiot'u yaşadıkları kavga sonrasında kadro dışı bırakan Marsilya, rotasını stoper transferine çevirdi.

Di Marzio'nun haberine göre; Fransız ekibi, Inter forması giyen Benjamin Pavard'ı kiralamak istedi. Ancak İtalyan ekibi bu teklife sıcak bakmadı.

Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperin piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Milano ekibinde 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
