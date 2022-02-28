Marsilya, Troyes engelini aşamadı!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasındaki Troyes-Olimpik Marsilya maçı 1-1 tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Troyes engelini aşamadı!
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28 Şubat 2022 00:21
Küme düşme hattındaki Troyes, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Marsilya, Payet'in 28. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Touzghar'ın 90. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 86 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla 47 puanlı Olimpik Marsilya ile lider Paris Saint-Germain arasındaki fark 15 puana çıktı.

Ligin 27. haftasında Marsilya, Monaco'yu konuk edecek. Troyes ise Bordeaux deplasmanına gidecek.

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