Marsilya taraftarları, Lyon'un hocasını yaraladı!

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya - Lyon maçı öncesi skandal bir olay yaşandı.Maç öncesi Marsilya'nın stadyumu Orange Veledrome'a hareket eden Lyon'un takım otobüsü, Marsilya taraftarlar tarafından saldırıya uğradı.Taraftarların taşlarla camlarını kırdığı otobüste yer alan oyuncular büyük panik yaşarken Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'ya isabet eden maddeler, İtalyan teknik adamın yaralanmasına sebep oldu.Suratına gelen maddeler sebebiyle yüzünde kanamalar olduğu görülen Grosso, doktorlar tarafından tedavi altına alındı.