Marsilya, Sead Kolasinac'ı açıkladı

Marsilya, Sead Kolasinac'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Marsilya, Sead Kolasinac'ı açıkladı
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18 Ocak 2022 20:20
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Sead Kolasinac'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli savunma oyuncusu için Arsenal ile anlaşma sağlandığı ve Kolasinac'ın Haziran 2023 tarihine kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu, Cedric Bakambu transferinin ardından Marsilya'nın ara transferde kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.

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