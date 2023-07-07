Marsilya Romain Saiss transferinden vazgeçti

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Romain Saiss'e gelen teklifler azalıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marsilya Romain Saiss transferinden vazgeçti
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07 Temmuz 2023 09:31
Beşiktaş'ta gelecek sezon yapılanması için çalışmalara başlanırken Romain Saiss'in durumu yöneticileri zor duruma sokmaya başladı.

Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Romain Saiss'e gelen teklifler gün geçtikçe erimeye başladı.

MARSİLYA ÇEKİLDİ

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın transfer politikası beklendiği gibi gitmezken, özellikle Romain Saiss konusunda gelişmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi.

Beşiktaş yönetimi de istediği rakam gelmediği sürece Saiss'i, Marsilya'ya göndermek istemiyor.

26 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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