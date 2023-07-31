Marsilya'nın talepleri Fenerbahçe'yi bıktırdı!

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Marsilya'nın yıldız ismi Cengiz Ünder'i takviye etmek için pazarlıklarını yoğunlaştırdı. Ancak Fransız ekibinin talepleri bitmek bilmiyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Marsilya'nın talepleri Fenerbahçe'yi bıktırdı!
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31 Temmuz 2023 12:50
Fenerbahçe kanat transferinde hem yerli kuralına takılmamak hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olduğu için Cengiz Ünder'de ısrarcı. Ancak Marsilya'nın istekleri, sarı-lacivertli yönetimi çıldırtmak üzere.

FENERBAHÇE MASADAN KALKABİLİR

Yönetim hala orta yolu bulmaya çalışırken, Fransız kulübünün her gün değişen ve artan taleplerinin devam etmesi halinde resti çekip masadan kalkmayı da göze almış durumda.

CENGİZ CEPHESİNDE SORUN YOK

Marsilya'nın taraftar grupları bile 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasının an meselesi olduğunu belirtip Cengiz için veda paylaşımları yaparken, transferin sonucu merakla bekleniyor. Tecrübeli sağ kanat, 4 yıllık kontrat ve senelik 2.7 milyon Euro (80 milyon TL) maaş teklifini kabul etti. Ancak kulübü, ilk olarak 10 milyon Euro + bonuslardan oluşan 11 milyon Euro'luk bonservise 'Tamam' dedi. Ardından 10 milyon Euro'nun yarısından fazlasını peşin ödenmesini istedi. Son olarak da bonusları artırıp rakamı 16 milyon Euro'ya çekti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir. 

 
 

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