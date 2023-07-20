Marsilya'nın ilk tercihi Batshuayi değil

Fransız basını, bu sezon iddialı bir kadro kuran Marsilya'nın ilk etap planlarında Fenerbahçeli Michy Batshuayi olmadığını yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marsilya'nın ilk tercihi Batshuayi değil
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20 Temmuz 2023 01:21
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin Marsilya'ya transferiyle ilgili Fransız basınından haber geldi.

Çıkan haberlere göre Marsilya'nın Kondogbia ve Renan Lodi transferleri sonrası Michy Batshuayi'ye yönelik bir hamlesinin olmadığı kaydedildi. Marsilya'nın Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilendiği ve resmi açıklamanın beklendiği kaydedildi.

Haberlerde ayrıca Fenerbahçe'de çıktığı 32 maçta 20 gol kaydeden Batshuayi'nin sarı lacivertlilerden ayrılma isteğinin olmadığı da belirtildi.

2021 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Batshuayi, geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis ödenerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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