Marsilya, Mitroglou'na kulüp bulamıyor

Olimpik Marsilya, kiralık sözleşmesi sona ererek geri dönen Kostas Mitroglou'ya kulüp arıyor.



Le10Sport'ta yer alan habere göre; yarım sezon Galatasaray'da, 1 sezon ise PSV'de kiralık olarak forma giyen Yunan golcü Mitroglou, Marsilya'ya geri döndü. Mitroglou'ya kadro planlamasında yer vermeyen teknik direktör Andre-Villas Boas'ın raporu sonrası kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud harekete geçti.



Mitroglou'nun bonservisle elden çıkarmak isteyen Eyraud, az da olsa likidite sağlamak istiyor. Ayrıca, Mitroglou'nun 1.5 milyon euro net maaşı da elden çıkarılacak ve böylece UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına da uyum yolunda adım atılacak.



Eyraud'nun son günlerde Mitroglou'nu bir kulübe satmak için ekstra mesai harcadığı ancak tek bir olumlu geri dönüşün olmadığı bilgisi verildi.



Kostas Mitroglou, 2019/20 sezonunda PSV formasıyla 13 lig maçında 262 dakika süre aldı ve 1 gol attı.



