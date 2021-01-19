Marsilya Milik transferini bitiriyor

Fransa'da zirveye oynayan Marsilya, Ocak ayı döneminin konuşulacak transferlerinden birine imza atmak üzere.



Napoli'den ayrılmak isteyen Polonyalı golcü Arkadiusz Milik ile anlaşan Marsilya, oyuncunun kulübünü ikna ettikten sonra resmi imzalar beklemeye başlandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Milik'in Ocak ayında transfer olmak istemesinin en büyük nedeninin ise İtalyan ekibinde forma şansı bulamaması olarak gösterildi.



Transfer şartlarının ise sezon sonuna kadar Marsilya'da kiralık olacak olan oyuncu için Fransız ekibi Napoli'ye 9 milyon euroya ek olarak 4 milyon euro bonus alacağı şekilde anlaşma yapıldığı belirtildi.



Perşembe günü sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Milik, bu sezon herhangi bir maçta forma giymedi.



