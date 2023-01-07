Marsilya, Malinovskyi transferini bitiriyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.



İtalyan basınıdan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Atalanta'da forma giyen Ruslan Malinovskyi'i kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Anlaşmanın yaklaşık 12 milyon euro civarında bir bedel karşılığı sağlandığı belirtilirken, kulüplerin önümüzdeki hafta resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi.



Marsilya, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı orta saha oyuncusu Gerson'u 20 milyon euro karşılığında Flamengo'ya satmıştı.



29 yaşındaki Ukraynalı yıldız Malinovskyi, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ