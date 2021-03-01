Marsilya - Lyon maçında kazanan çıkmadı

Fransa Ligue 1'in 27. haftasındaki Marsilya - Lyon çarpışması 1-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya - Lyon maçında kazanan çıkmadı
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01 Mart 2021 00:57
Fransa Ligue 1'in 27. haftasındaki kritik mücadelede Marsilya evinde Lyon'u konuk etti. Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Lyon, 21. dakikada Ekambi'nin golüyle öne geçerken, Marsilya'ya beraberlği 44. dakikada Milik yaptığı penaltı vuruşuyla getirdi. Öte yandan Lyon'da Paqueta, 71. dakikada 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Lyon, zirve yarışında darbe aldı ve 59 puanlı Lille ile 57 puanlı PSG'nin arkasında 56 puanla 3. sırada kaldı. Teknik direktör değişikliğine giden ve takımı Sampaoli'ye emanet eden Marsilya ise son 4 maçta 3. beraberliğini alarak 39 puana yükseldi.

Öte yandan Lyon, 27. haftalar itibariyle 2006/07'den sonra en yüksek puanına ulaştı (56).

Ligue 1'in 28. haftasında Lyon evinde Rennes'i konuk edecekken, Marsilya deplasmanda Lille ile karşılaşacak.



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