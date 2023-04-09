Marsilya, Lorient deplasmanında yaralı

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında Regis Le Bris'in ekibi Lorient ile Igor Tudor'un yönetimindeki Marsilya karşı karşıya geldi.



Yves Allainmat-Le Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlik ile tamamlandı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Marsilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı



Bu sonuçla birlikte Lorient 45 puana, Marsilya ise 61 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Lorient deplasmanda Monaco'ya konuk olurken, Marsilya evinde Troyes'i ağırlayacak.





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