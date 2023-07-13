Marsilya, Lodi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marsilya, Lodi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor
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13 Temmuz 2023 19:54
Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fransız ekibi, sol bek pozisyonu için yeni transferini bitirmeye çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olympique Marsilya, Atletico Madrid'de forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek Renan Lodi'yi 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 

Atletico Madrid kulübünün oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

Genç sol bekin kısa bir süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

İSTATİSTİKLERİ 

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 32 karşılaşmaya çıkan Lodi, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

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