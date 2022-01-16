Fransa Ligue 1 mücadelesinde Marsilya ile Lille kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,96'lık oran belirlenirken Lille galibiyetine ise 2,90'lık oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 2,85 olurken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,82 olarak değerlendirildi.
MARSİLYA - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,63 olarak değerlendirilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,69 oran açıklanırken ilk golü Lille'in atmasına 2,04 ve beraberlik oranı ise 4,90 olarak bültende yer aldı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,96'lık oran belirlenirken Lille galibiyetine ise 2,90'lık oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 2,85 olurken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,82 olarak değerlendirildi.
MARSİLYA - LILLE MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,63 olarak değerlendirilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78 olarak değerlendirildi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,69 oran açıklanırken ilk golü Lille'in atmasına 2,04 ve beraberlik oranı ise 4,90 olarak bültende yer aldı.