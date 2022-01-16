Marsilya - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

Marsilya ile Lille Fransa Ligue 1 mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Marsilya - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da
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16 Ocak 2022 12:42
Fransa Ligue 1 mücadelesinde Marsilya ile Lille kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,96'lık oran belirlenirken Lille galibiyetine ise 2,90'lık oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 2,85 olurken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,82 olarak değerlendirildi.

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KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,63 olarak değerlendirilirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,78 olarak değerlendirildi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,69 oran açıklanırken ilk golü Lille'in atmasına 2,04 ve beraberlik oranı ise 4,90 olarak bültende yer aldı.

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