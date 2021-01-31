Marsilya kulübünden kınama

Marsilya kulübü, taraftarların tesislere gerçekleştirdiğii saldırının ardından kınama mesajı yayınladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yapılan saldırıda kulübün yüzlerce bin euroluk zarara uğratıldığı belirtilerek, "Kulüp binasına giren taraftarlar yüzlerce bin euroluk hasar verdi. Hırsızlık yapıldı, bazı şeyler çalındı. Sadece zarar vermek için 5 ağaç yakıldı, arabalar parçalandı. Bu açıklanamaz barbarlığı yapanlar için gerekli şikayetleri yapacağız" duyurusu yayınlandı.



Takım kaptanı Steve Mandanda ise yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "13 yıldır burada oynuyorum, kulüp hakkında her şeyi ve bazı hayal kırıklıklarının yaşanabileceğini biliyorum. Yaşanan olaylar kabul edilemez ve beni çok üzüyor. Biz futbolcuyuz ve şiddet hiç bir şeyi haklı göstermez. Sakin olma zamanı" diye konuştu.



Kulüp Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise olaylara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



"300 çalışanımız yaşadıkları bu açıklanamaz olay nedeniyle şoke olmuş durumda. Bu taraftar olduğunu iddia eden baş belaları için ciddi yaptırımlar gerekiyor."



NE OLMUŞTU?



Fransız basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 200 Olympique Marsilya taraftarının, kulüp yönetimini protesto etmek için ellerindeki meşalelerle antrenman tesislerine saldırdı. Yapılan saldırıda kulüp binasına giren taraftarlar içeride maddi hasara neden olacak zararın yanı sıra ellerinde meşale ile antrenman sahalarına girdi.



