Marsilya, Kondogbia transferini açıkladı

Yaz transfer döneminde takımda ayrılacağı kesin olan ve adı bir dönem Beşiktaş'la anılan Geofrrey Kondogbia, Marsilya'ya transfer oldu.



30 yaşındaki Fransız orta saha bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte ülkesine dönmüş oldu.



5 MİLYON EURO



Fransız basınında çıkan habere göre net bir açıklama gelmesede Marsilya bu transfer için Atletico Madrid'e yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Marsilya'nın 30 yaşındaki orta saha Geofrrey Kondogbia'yla da 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Kondogbia'nın adı Türkiye'den de Beşiktaş ile anılmıştı.



27 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 resmi maçta görev alan Geofrrey Kondogbia bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.





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