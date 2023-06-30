Marsilya, Kondogbia transferini açıkladı

Atletico Madrid'le bağları iyice kopmuş olan Geofrrey Kondogbia, Marsilya'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Kondogbia transferini açıkladı
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30 Haziran 2023 23:21
Son güncelleme 30 Haziran 2023 23:29
Yaz transfer döneminde takımda ayrılacağı kesin olan ve adı bir dönem Beşiktaş'la anılan Geofrrey Kondogbia, Marsilya'ya transfer oldu.

30 yaşındaki Fransız orta saha bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte ülkesine dönmüş oldu.

5 MİLYON EURO

Fransız basınında çıkan habere göre net bir açıklama gelmesede Marsilya bu transfer için Atletico Madrid'e yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Marsilya'nın 30 yaşındaki orta saha Geofrrey Kondogbia'yla da 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kondogbia'nın adı Türkiye'den de Beşiktaş ile anılmıştı.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 resmi maçta görev alan Geofrrey Kondogbia bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.

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