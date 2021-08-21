Olimpik Marsilya'nın, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi.



Fransa'dan France Football ve Marsilya yerel gazetesi Le Phoceen'in haberlerine göre; Dario Benedetto'nun Elche'ye gönderilmesi sonrası santrfor hattında sadece Arkadiusz Milik'e sahip olan ancak Milik'in en erken eylül sonuna kadar sürecek sakatlığı ve problemli sakatlık geçmişi nedeniyle en az 1 forvet daha kadrosuna katmak isteyen Marsilya yönetimi, Mustafa Muhammed'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.



Le Phoceen'de yer alan detaya göre; Marsilya Başkanı Pablo Longoria, bu transfer için Galatasaray ile temasa geçti.



MUSTAFA İÇİN FORMÜL "AL-SAT"



Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiraladığı Mustafa içinse 'al-sat' formülü üzerinden konuşuldu. Galatasaray'ın satmaya yanaşması halinde 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanabileceği ve ardından Mısırlı golcüyü Marsilya'ya satabileceği vurgulandı.



Haberde Marsilya'nın teklifi veya Galatasaray'ın talebine dair bir detay yer almadı.



SÖRLOTH, MARSİLYA'YA PAHALI GELDİ



Öte yandan, Marsilya ile adı anılan RB Leipzigli Alexander Sörloth için Fransızların transferden çekildiği de Le10Sport'ta yer aldı. RB Leipzig'in istediği ücretler ve Norveçli golcünün maaş taleplerinin Marsilya tarafından fazla bulunduğu kaydedildi. Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın bu transferi rafa kaldırdığının altı çizildi.



