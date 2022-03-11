Marsilya, ilk maçta iki golle kazandı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya ile Basel karşı karşıya geldi.



Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-1 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı.



Karşılaşmanın 19. dakikasında Milik, penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarıyı Marsilya'nın 1-0 önde tamamlamasını sağladı.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Marsilya, 68'de yine Milik'le golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Basel'in tek golü ise 79. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Marsilya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart'ta oynanacak.





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