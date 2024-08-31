Marsilya, Greenwood ile rahat galip!

Fransa Ligue 1 3. hafta maçında Marsilya, Toulouse ile deplasmanda karşılaştı. Marsilya rakibini 3-1 mağlup etti.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16 ve 17. dakikalarda Mason Greenwood, 52. dakikada Cresswell kaydetti. Toulouse'nin golü 90. dakikada Warren Babicka'dan geldi.



Toulouse'de Frank Magri, 27. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King, Toulouse'de 76. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 7'ye yükseltti. Toulouse ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nice'i ağırlayacak. Toulouse ise Le Havre ile oynayacak.





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