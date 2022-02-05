Marsilya geriden gelerek kazandı, Cengiz fark yarattı

Cengiz Ünder'in ikinci yarıda oyuna girerek oyunun seyrini değiştirdiği maçta Marsilya, Angers'i 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya geriden gelerek kazandı, Cengiz fark yarattı
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05 Şubat 2022 01:29
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Marsilya, sahasında Angers'i konuk etti.

Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2 farklı geriye düşmesine rağmen 5-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdırırken Mlili oyuncumuz Cengiz Ünder yıldızlaştı.

Karşılaşmada Angers 8. dakikada Fulgini ve 11. dakikada Bentaleb'in golleriyle 2-0 öne geçti. 18'de Milik ve 21. dakikada Gerson'un golleriyle Marsilya eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Marsilya 70'te Milik'in golüyle öne geçti. 78'de Cengiz Ünder'in asistinda bir kez daha Milik ağları havalandırdı ve durum 4-2 oldu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Cengiz Ünder harika golüyle skoru 5-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetin ardından Marsilya 43 puana yükselerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Angers ise 29 puanda kaldı.

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