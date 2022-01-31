Marsilya, Galatasaray'dan bedavaya alıyor; Bartuğ Elmaz

Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edeceği iddiaları gündeme gelse de Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz'ın Fransız deviyle anlaştığı ortaya çıktı.



Marsilya, Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.



KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞİL BARTUĞ ELMAZ



Galatasaray genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. Elmaz, sezon sonu için Marsilya ile anlaştı ve Fransa'ya gitti.



19 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu. Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmaz, sezon sonu için geçerli olacak anlaşma ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.



SADECE 1 DAKİKA GÖREV ALABİLDİ



Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.



MUSTAFA KAPI'DA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI



Galatasaray daha önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamamıştı. Ancak Lille'de forma şansı bulamayan Kapı kısa bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.





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