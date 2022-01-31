Marsilya, Galatasaray'dan bedavaya aldı; Bartuğ Elmaz

Galatasaray ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya imza attı. Fransız ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki genç futbolcu sezon sonunda Marsilya'ya gidecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Galatasaray'dan bedavaya aldı; Bartuğ Elmaz
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31 Ocak 2022 09:53
Bartuğ Elmaz
Bartuğ Elmaz
Galatasaray
Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nu transfer edeceği iddiaları gündeme gelse de Galatasaray'ın genç ön liberosu Bartuğ Elmaz, Marsilya'nın 4 yıllık teklifine evet dedi.

Marsilya, Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞİL BARTUĞ ELMAZ

Galatasaray genç futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı yeni sözleşme imzalamaya ikna edememişti. Elmaz, sezon sonu için Marsilya ile anlaştı ve 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz Galatasaray'da bu sezon A Takım'la idmanlara çıkıp resmi maçlarda kısa süre bulmuştu. Altyapısından yetiştiği sarı kırmızılı kulübün teklifini kabul etmeyen ve sözleşme uzatmayan Elmaz, sezon sonu için geçerli olacak imza ile Marsilya'nın futbolcusu olacak.

SADECE 1 DAKİKA GÖREV ALABİLDİ

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

MUSTAFA KAPI'DA DA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Galatasaray daha önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı'nın Lille'e gidişine engel olamamıştı. Ancak Lille'de forma şansı bulamayan Kapı kısa bir süre önce Adana Demirspor'a transfer olarak Türkiye'ye geri dönmüştü.

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