Marsilya deplasmanda puan kaybetti

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Marsilya, deplasmanda Metz'e konuk oldu.



Stade Saint-Symphorien'de oynanan maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.



Marsilya 14'de Soglo'nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 52'de Rongier'in golü VAR'da iptal edilirken Metz de 48'da Moustapha Lo'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. 55'te Sabaly'nin golüyle eşitliği yakalayan ev sahibi ekip 71'de Mikautadze'nin golüyle öne geçti.



82. dakikada ise Vitinha maça beraberliği getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla Marsilya 4 puana yükseldi, Metz ise 1 puanda kaldı.



