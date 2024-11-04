Marsilya, deplasmanda iki golle galip

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya, deplasmanda Nantes'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya, deplasmanda iki golle galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2024 00:46
Son güncelleme 04 Kasım 2024 01:04
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya, deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi Stade de la Beaujoire Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Marsilya sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Neal Maupay ile 61'de Mason Greenwood kaydetti. Nantes'in tek golünü ise 39'da Tinotenda Kadewere attı.

Nantes'in Galatasaray'dan transferi Mustafa Muhammed maça ilk 11'de başladı. 68. dakikada yerini Matthis Abline'ye bıraktı.

Marsilya, bu sonucun ardından puanını 20 yaptı. Nantes, 10 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, AJ Auxerre'yi konuk edecek. Nantes, Lens deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery