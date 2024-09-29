Marsilya deplasmanda 1 golle mağlup

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Strasborug ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau Stadyumu'ndaki maçta Marsilya, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Strasbourg'a galibiyeti getiren tek golü 40'ta Diego Moreira attı.



Marsilya bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.



Marsilya, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 13 puanda kaldı. Strasbourg, 9 puana ulaştı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, sahasında Angers'i konuk edecek. Strasbourg, sahasında Lens'i ağırlayacak.



