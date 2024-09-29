Marsilya deplasmanda 1 golle mağlup

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Marsilya, deplasmanda Strasborug ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau Stadyumu'ndaki maçta Marsilya, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Strasbourg'a galibiyeti getiren tek golü 40'ta Diego Moreira attı.
Marsilya bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Marsilya, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 13 puanda kaldı. Strasbourg, 9 puana ulaştı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, sahasında Angers'i konuk edecek. Strasbourg, sahasında Lens'i ağırlayacak.
Strasbourg'a galibiyeti getiren tek golü 40'ta Diego Moreira attı.
Marsilya bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Marsilya, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 13 puanda kaldı. Strasbourg, 9 puana ulaştı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, sahasında Angers'i konuk edecek. Strasbourg, sahasında Lens'i ağırlayacak.