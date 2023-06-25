Marsilya'dan Saiss'a yeni teklif yok

Beşiktaş'ta Faslı stoper Roman Saiss'ın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Saiss için Beşiktaş'a yaptığı teklif reddedilen Marsilya, tecrübeli oyuncu için henüz yeni bir teklif yapmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Marsilya'dan Saiss'a yeni teklif yok
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25 Haziran 2023 10:53
Son güncelleme 25 Haziran 2023 11:07
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kamp çalışmalarının başlamasına kısa süre kala Nathan Redmond gibi Romain Saiss'in durumu da henüz netleşmedi.

Fransız ekibi Marsilya geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Saiss için Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk teklif yapmıştı.

Bu rakamı düşük bulan siyah-beyazlılar, Marsilya'ya olumsuz yanıt vermişti. Fransız ekibinin, Saiss için yeni bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.

İngiliz ekibi Nottingham Forets'in de transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu, 2,5 milyon euroyu aşan bir teklif gelmezse büyük olasılıkla kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. 

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