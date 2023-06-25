Marsilya'dan Saiss'a yeni teklif yok

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda kamp çalışmalarının başlamasına kısa süre kala Nathan Redmond gibi Romain Saiss'in durumu da henüz netleşmedi.
Fransız ekibi Marsilya geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Saiss için Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk teklif yapmıştı.
Bu rakamı düşük bulan siyah-beyazlılar, Marsilya'ya olumsuz yanıt vermişti. Fransız ekibinin, Saiss için yeni bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.
İngiliz ekibi Nottingham Forets'in de transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu, 2,5 milyon euroyu aşan bir teklif gelmezse büyük olasılıkla kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.
Fransız ekibi Marsilya geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki Saiss için Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk teklif yapmıştı.
Bu rakamı düşük bulan siyah-beyazlılar, Marsilya'ya olumsuz yanıt vermişti. Fransız ekibinin, Saiss için yeni bir teklifte bulunmadığı öğrenildi.
İngiliz ekibi Nottingham Forets'in de transfer listesinde yer alan Faslı futbolcu, 2,5 milyon euroyu aşan bir teklif gelmezse büyük olasılıkla kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.