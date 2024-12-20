Marsilya'dan Paul Pogba için resmi açıklama

Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, transferi gündemde olan Paul Pogba için açıklamalarda bulundu.



Pogba'yı takımda görmek isteyeceğini ancak herhangi bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen De Zerbi, " Kadromda sadece şampiyonların olmasını isterim. Pogba her zaman bir şampiyon olmuştur ama dürüst olmak gerekirse, teknik ekiple yaptığımız toplantılarda bu konuyu hiç konuşmadık. Paul Pogba için yer bulmaya çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.



Juventus ile yollarını ayıran Paul Pogba'nın doping sebebiyle aldığı ceza, Mart ayında sona erecek.