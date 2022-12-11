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Marsilya'dan Muleka'ya yakın takip

Fransız ekibi Marsilya'nın, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı yakından takip ettiği belirtildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Marsilya'dan Muleka'ya yakın takip
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11 Aralık 2022 10:32
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Marsilya'nın radarına girdi.

Fransız ekibinin, 23 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Igor Tudor'un ekibinin, ara transfer döneminde Muleka için bir hamle yapabileceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Muleka, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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