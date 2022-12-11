Marsilya'dan Muleka'ya yakın takip

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Marsilya'nın radarına girdi.
Fransız ekibinin, 23 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Igor Tudor'un ekibinin, ara transfer döneminde Muleka için bir hamle yapabileceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Muleka, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Fransız ekibinin, 23 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Igor Tudor'un ekibinin, ara transfer döneminde Muleka için bir hamle yapabileceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta bu sezon 12 maça çıkan Muleka, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ