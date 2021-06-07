Marsilya'dan Kerem'e yakın takip

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu yakın takibe aldığı kaydedildi

Haber; Sabah
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Marsilya'dan Kerem'e yakın takip
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07 Haziran 2021 13:26
Şenol Güneş tarafından EURO 2020 kadrosuna dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'na, Avrupa'nın üst düzey liglerinden birisinden transfer teklifi geldiği iddia edilmişti. Bu iddia büyük ses getirirken Galatasaray'ın genç yıldızıyla ilgilenen takımın Marsilya olduğu ifade edildi.

Fransız ekibinin Thauvin'in yerine kanat oyuncusu aradığı ve Kerem'in takip ettikleri oyunculardan birisi olduğu ifade belirtildi. Marsilya'nın ciddi bir rakamı gözden çıkarmaya hazır olduğu belirtilirken yöneticilerden randevu talep edildiği ancak seçim sonrasına gün verildiği ortaya çıktı.

DEĞERİNİ KATLADI

24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu, etkili futboluyla bir sezonda 200 bin Euro olan değerini 3.5 milyon Euro'ya çıkardı. Kerem'in Avrupa Şampiyonası'nda değerini de daha artırması bekleniyor.




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