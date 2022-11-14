Marsilya'dan etkili geri dönüşle 3 puan

Fransa Ligi'nin 15. haftasında Monaco ile Marsilya kozlarını paylaştı.



II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya müthiş bir geri dönüş yaparak kazanmayı başardı.



Alexis Sanchez 35'te Marsilya'yı öne geçirerek gol perdesini açtı. 45'de Ben Yedder'in penaltısıyla skor 1-1'e geldi. 72'de Volland'ın golüyle Marsilya bir kez daha öne geçti. 83'te Veretout ile 90+7'de Kolasinac'ın golleriyle Marsilya başarılı bir geri dönüşe imza attı.



Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yedeklerde başladığı maçın 75. dakikasında oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Marsilya 30 puana yükselerek çıkışını sürdürdü. Monaco ise 27 puanda kaldı.





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