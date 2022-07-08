Marsilya'dan Domagoj Vida araştırması

Beşiktaş'a veda eden Domagoj Vida, Marsilya'nın transfer listesine girdi.



Fransız basınında yer alan haberde; Marsilya'nın, Hırvat savunma oyuncunun şartlarını incelediği ancak transfer için henüz bir görüşme olmadığı belirtildi.



33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan 3.9 milyon euro yıllık aldığı hatırlatılırken, bu rakamın transfer için bir sorun olabileceği aktarıldı. Takımdaki maaş bütçesini düşürmek isteyen Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria'nın bu rakamlara çıkmasının zor olduğu kaydedildi.



Beşiktaş'a 2017-2018 sezonunun devre arasında Dinamo Kiev'den transfer olan Domagoj Vida, 4.5 kontratının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılmıştı.





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