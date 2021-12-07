Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması

Roma'dan kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder için, Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria, açıklamada bulundu.



Longoria, "Ligde kümede kalmayı garantilediğimiz an Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu devreye giriyor. Zaten formaliteden bir opsiyondu ve otomatik olarak gerçekleşecek " ifadelerini kullandı.



Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 8.4 milyon euro olduğu belirtildi.



16 MAÇTA 5 GOL



500 bin euro bedelle Marsilya'ya kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 16 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.





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