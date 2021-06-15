Marsilya'dan Beşiktaş'a N'Sakala teklifi

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a gelen N'Sakala için Fransız ekibi Marsilya'nın teklifte bulunduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marsilya'dan Beşiktaş'a N'Sakala teklifi
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15 Haziran 2021 12:46
Mayele Fabrice N'Sakala
Mayele Fabrice N'Sakala
Beşiktaş
Fransız ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş 'a çevirdi.

Fransızlar, Fabrice N'Sakala için Kara Kartal'ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği öğrenildi.

Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi.




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