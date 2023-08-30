Marsilya'dan Al-Musrati atağı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Al-Musrati ile ilgileniyor.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi, Libyalı orta sahayı kadrosuna katmak için Braga ile temaslara başladı.
Henüz önerilen net bonservis bedeli bilinmezken Marsilya'nın 1 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Al-Musrati'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
2020'den bu yana Braga forması giyen Musrati, toplam 136 maça çıktı ve 12 gol 8 asist kaydetti. Libyalı yıldızın piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak biliniyor.
L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi, Libyalı orta sahayı kadrosuna katmak için Braga ile temaslara başladı.
Henüz önerilen net bonservis bedeli bilinmezken Marsilya'nın 1 Eylül'de kapanacak olan transfer dönemi öncesi Al-Musrati'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
2020'den bu yana Braga forması giyen Musrati, toplam 136 maça çıktı ve 12 gol 8 asist kaydetti. Libyalı yıldızın piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak biliniyor.