Marsilya'dan 4. imzasını açıkladı

Gelecek sezon Fransa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Ismaila Sarr transferini açıkladı.



Marsilya kulübünden yapılan açıklamada Ismaila Sarr transferi için 13 milyona ek olarak 7 milyon euroluk bonusları içeren bonservis bedeli ödendiği belirtildi. Sarr'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığı da açıklamanın devamında yer aldı.



Ismaila Sarr transferiyle Marsilya yaz döneminin 4. imzasını açıklamış oldu. Fransız ekibi daha önce Pierre Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ve Renan Lodi'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.



25 yaşındaki kanat oyuncusu Sarr, 2019'da Rennes'den Watford'a 30 milyon euroya transfer edilmişti. Sarr Watford formasıyla geçen sezon 39 maça çıkarken 10 gol 5 asistle takımına katkı sağlamıştı.



