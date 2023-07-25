Marsilya'dan 4. imzasını açıkladı

Fransa'da önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Marsilya, Watford'dan 25 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; om.fr
Abone Ol
Marsilya'dan 4. imzasını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2023 02:42
Gelecek sezon Fransa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Ismaila Sarr transferini açıkladı.

Marsilya kulübünden yapılan açıklamada Ismaila Sarr transferi için 13 milyona ek olarak 7 milyon euroluk bonusları içeren bonservis bedeli ödendiği belirtildi. Sarr'ın 5 yıllık sözleşmeye imza attığı da açıklamanın devamında yer aldı.

Ismaila Sarr transferiyle Marsilya yaz döneminin 4. imzasını açıklamış oldu. Fransız ekibi daha önce Pierre Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ve Renan Lodi'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.

25 yaşındaki kanat oyuncusu Sarr, 2019'da Rennes'den Watford'a 30 milyon euroya transfer edilmişti. Sarr Watford formasıyla geçen sezon 39 maça çıkarken 10 gol 5 asistle takımına katkı sağlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery