Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin ardından Avrupa'nın farklı takımlarında görev yaptı. Şu sıralarda Marsilya'yı çalıştıran ve milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile de sorun yaşadığı belirtilen Tudor, Fransa'da gündem oldu.



OYUNCULARLA SORUNLAR YAŞIYOR



Udinese, Hellas Verona, Juventus gibi takımlarda çalışan Tudor, bu yaz Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başına geçti. Tudor'un göreve başlamasıyla birlikte Fransa basını adeta çalkalandı. Hırvat çalıştırıcı ve futbolcular arasında sorunlar olduğu gündeme geldi.



FUTBOLCULAR ŞİKAYET ETTİ



Sezon başında Fransız basını, takımın tecrübeli oyuncularından Dimitri Payet'in başkandan görüşme talep ederek Tudor'u istemediklerini dile getirdiği iddia edildi. Tudor'un takımla iletişimden memnun olmayan oyuncular, tecrübeli çalıştırıcıyla da görüşerek sıkıntılarını dile getirdi. Sezon öncesi yaşanan bu sorunların ardından Tudor'un takımdan gönderileceği iddia edilse de 44 yaşındaki teknik direktör takımda kaldı.



MARSILYA SEZONA FARKLI GİRDİ



Fransa'da yeni sezona oldukça dikkat çekici başlayan Marsilya, sezon öncesi yaşanan sıkıntıları unutmuşa benziyor. Ligin ilk 6 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Marsilya, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yerleşti. PSG'nin önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Tudor'un öğrencileri, taraftarlarının da güvenini kazanmayı başardı.



DEVLER LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ



Fransa'da işleri tersine döndüren Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham, Frankfurt ve Sporting'in olduğu grupta boy gösterecek. Ligue 1'de gelecek hafta Marsilya, Lille'i sahasında konuk edecek.





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