Marsilya'da Cengiz Ünder pişmanlığı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katarak bu sezonki hedefinin şampiyonluk olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. O yıldızlardan birisi de Fransa'nın Marsilya takımından 15 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer edilen milli yıldız Cengiz Ünder.
MARSİLYA'YA ELEŞTİRİ YAĞMURU
26 yaşındaki futbolcunun eski takımı Marsilya, Ligue 1'in 11. haftasında sahasında Lille ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Cengiz için Fransız basınında çarpıcı ifadeler kullanıldı.
CENGİZ ÜNDER MUMLA ARANIYOR
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, sezon başında görevde olan İspanyol teknik direktör Marcelino Toral'ın transferleri hayal kırıklığı yarattı.
Haberde yer alan eleştirler, Cengiz Ünder'in boşluğunu doldurmak için İngiltere Championship ekibi Watford'dan 13 milyon euro bedelle transfer edilen Ismaila Sarr'a yönelik.
Aubameyang, Correa, Ndiaye ve Kondogbia gibi transferlerin de eleştirildiği haberde, Sarr'ın performansının Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'i unutturamadığının altı çizildi.
MARSİLYA'YA ELEŞTİRİ YAĞMURU
26 yaşındaki futbolcunun eski takımı Marsilya, Ligue 1'in 11. haftasında sahasında Lille ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Cengiz için Fransız basınında çarpıcı ifadeler kullanıldı.
CENGİZ ÜNDER MUMLA ARANIYOR
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre, sezon başında görevde olan İspanyol teknik direktör Marcelino Toral'ın transferleri hayal kırıklığı yarattı.
Haberde yer alan eleştirler, Cengiz Ünder'in boşluğunu doldurmak için İngiltere Championship ekibi Watford'dan 13 milyon euro bedelle transfer edilen Ismaila Sarr'a yönelik.
Aubameyang, Correa, Ndiaye ve Kondogbia gibi transferlerin de eleştirildiği haberde, Sarr'ın performansının Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'i unutturamadığının altı çizildi.