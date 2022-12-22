Marsilya, Crespo için geliyor

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.



Fransız medyasında yer alan habere göre, Marsilya, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Fransız ekibi, ara transfer döneminde başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.



Fenerbahçe'de bu sezon 21 maça çıkan Crespo, 2 gol atıp, 3 asist yaptı.



Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.





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