Marsilya, Brest'i iki golle geçti

Fransa Ligue 1'de Marsilya sahasında Brest'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Marsilya, Brest'i iki golle geçti
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26 Ağustos 2023 22:02
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya sahasında Brest ile karşı karşıya geldi. Velodrome'deki mücadeleyi Marsilya 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Marsilya'nın gollerini 4. dakikada Chancel Mbemba ve 65. dakikada Ismaila Sarr attı.

Bu sonucun ardından Marsilya, ligde 7 puana yükseldi. Brest 6 puanda kaldı.

Marsilya, ligde gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek. Brest ise Rennes'i ağırlayacak.

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