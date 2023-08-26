Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Marsilya sahasında Brest ile karşı karşıya geldi. Velodrome'deki mücadeleyi Marsilya 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Marsilya'nın gollerini 4. dakikada Chancel Mbemba ve 65. dakikada Ismaila Sarr attı.
Bu sonucun ardından Marsilya, ligde 7 puana yükseldi. Brest 6 puanda kaldı.
Marsilya, ligde gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek. Brest ise Rennes'i ağırlayacak.
Karşılaşmada Marsilya'nın gollerini 4. dakikada Chancel Mbemba ve 65. dakikada Ismaila Sarr attı.
Bu sonucun ardından Marsilya, ligde 7 puana yükseldi. Brest 6 puanda kaldı.
Marsilya, ligde gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek. Brest ise Rennes'i ağırlayacak.