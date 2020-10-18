Marsilya Bordeaux'yu 3 golle evine yolladı

Fransa Ligi'nin iddialı ekiplerinden Marsilya, sahasında Bordeaux'yu 3-1 mağlup ederek üç puanı aldı.

, Fotoğraf; EPA
Marsilya Bordeaux'yu 3 golle evine yolladı
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17 Ekim 2020 23:59
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Marsilya, sahasında Bordeaux'yu ağırladı.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 3-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Thauvin'in golüyle öne geçen Marsilya, 14. dakikada yine Thauvin ile bulduğu penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0'lık Marsilya üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Marsilya 54. dakikada Amavi ve 64. dakikada Pablo'nun kendi kalesine attığı gollerle skoru bir anda 3-0'a getirdi. 83. dakikada Bordeaux'nun Maja ile bulduğu gol teselliden öteye gidemezken Marsilya sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Marsilya 12 puana yükselirken Bordeaux ise 9 puanda kaldı.



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