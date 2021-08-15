Marsilya - Bordeaux canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Fransa Ligue 1'in 1. haftasında Marsilya ile Bordeaux karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,36'lık oran verilirken beraberliğe 3,65 ve Bordeaux'un galibiyetine 5,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 1,86 oranı belirlenirken 2,5 ÜST'e ise 1,57 oran verildi.
MARSİLYA - BORDEAUX MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Marsilya ile Bordeaux'nun karşı karşıya geleceği maça özel açılan bahislerde ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,31, ilk golü Bordeaux'nun atmasına 2,55 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Maçta Karşılıklı gol var seçeneğine 1,72'lik oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,68'lik oran verildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Marsilya'nın galibiyetine 1,36'lık oran verilirken beraberliğe 3,65 ve Bordeaux'un galibiyetine 5,00 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranına 1,86 oranı belirlenirken 2,5 ÜST'e ise 1,57 oran verildi.
MARSİLYA - BORDEAUX MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Marsilya ile Bordeaux'nun karşı karşıya geleceği maça özel açılan bahislerde ilk golü Marsilya'nın atmasına 1,31, ilk golü Bordeaux'nun atmasına 2,55 oran verildi. Gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran verildi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Maçta Karşılıklı gol var seçeneğine 1,72'lik oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,68'lik oran verildi.
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