Marsilya Başkanı Longoria'dan Cengiz Ünder ve transfer açıklaması

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Milli futbolcutransferi hakkındaaçıklamalarda bulundu.Yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde konuşan Longoria,dedi.Cengiz için bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyleyen Longoria,ifadelerini kullandı.Cengiz için birçok teklif olduğunu söyleyen Longoria,sözlerini sarf etti.Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.