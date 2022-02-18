Marsilya, Azerbaycan'a büyük avantajla gidiyor!

Olimpik Marsilya, sahasında ağırladığı Qarabağ'ı 3-1'lik skorla mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Marsilya, Azerbaycan'a büyük avantajla gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2022 00:52
UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile Azerbaycan temsilcisi Qarabağ karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Olimpik Marsilya 3-1'lik skorla kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 44. dakikada Arkadiusz Milik, 90. dakikada Dimitri Payet attı. Qarabağ'ın tek golünü 85. dakikada Kady attı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla maça 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Azerbaycan'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.