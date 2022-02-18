UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile Azerbaycan temsilcisi Qarabağ karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Olimpik Marsilya 3-1'lik skorla kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 44. dakikada Arkadiusz Milik, 90. dakikada Dimitri Payet attı. Qarabağ'ın tek golünü 85. dakikada Kady attı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla maça 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Azerbaycan'da oynanacak.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 44. dakikada Arkadiusz Milik, 90. dakikada Dimitri Payet attı. Qarabağ'ın tek golünü 85. dakikada Kady attı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla maça 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Azerbaycan'da oynanacak.