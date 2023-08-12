Marsilya açılışı 3 puanla yaptı!

Ligue 1'in ilk hafta maçında Marsilya, sahasında Reims'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marsilya açılışı 3 puanla yaptı!
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12 Ağustos 2023 20:01
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 20:02
Ligue 1'in ilk hafta maçında Marsilya, sahasında Reims ile karşılaştı.

Stade Orange Velodrome'de oynanan maçı Marsilya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ounahi ve 73. dakiakda Vitinha kaydetti. Reims'in golü 10. dakikada Ito'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Marsilya'da göreve yeni gelen Marcelino Toral sezona galibiyetle başladı.

Marsilya'da Fenerbahçe'ye transferi açıklanan Cengiz Ünder maçın kadrosuna alınmamıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, deplasmanda Metz'e konuk olacak. Reims ise Clermont'u ağırlayacak.

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