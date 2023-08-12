Ligue 1'in ilk hafta maçında Marsilya, sahasında Reims ile karşılaştı.
Stade Orange Velodrome'de oynanan maçı Marsilya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ounahi ve 73. dakiakda Vitinha kaydetti. Reims'in golü 10. dakikada Ito'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Marsilya'da göreve yeni gelen Marcelino Toral sezona galibiyetle başladı.
Marsilya'da Fenerbahçe'ye transferi açıklanan Cengiz Ünder maçın kadrosuna alınmamıştı.
Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, deplasmanda Metz'e konuk olacak. Reims ise Clermont'u ağırlayacak.
Stade Orange Velodrome'de oynanan maçı Marsilya 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ounahi ve 73. dakiakda Vitinha kaydetti. Reims'in golü 10. dakikada Ito'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Marsilya'da göreve yeni gelen Marcelino Toral sezona galibiyetle başladı.
Marsilya'da Fenerbahçe'ye transferi açıklanan Cengiz Ünder maçın kadrosuna alınmamıştı.
Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, deplasmanda Metz'e konuk olacak. Reims ise Clermont'u ağırlayacak.