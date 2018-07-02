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Marsilya Aboubakar için görüşme yapacak

Beşiktaş'ın gündemindeki yerinie koruyan Aboubakar için Marsilya'nın Porto ile görüşme yapacağı ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marsilya Aboubakar için görüşme yapacak
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02 Temmuz 2018 03:00
Beşiktaş'ın golcü adayları arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın peşinide Marsilya da bırakmıyor.

Şenol Güneş'in transferi için mali nedenlerden dolayı 'Zor' dediği Aboubakar için Marsilyalı yetkililer Porto ile bir görüşme gerçekleştirecek. Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın golcü oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Porto, Aboubakar için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Aboubakar'a ilgisini sürdüren Beşiktaş, yıldız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Porto kiralama tekliflerine sıcak bakmıyor.



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