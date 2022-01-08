Marsilya, 44 yıl sonra Cengiz'in golüyle kazandı

Ligue 1'de Marsilya, deplasmanda Bordeaux'yu Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya, 44 yıl sonra Cengiz'in golüyle kazandı
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08 Ocak 2022 01:16
Fransa Ligue 1in 19. haftasında Marsilya, deplasmanda Bordeaux'yla karşı karşıya geldi.

Stade Matmut-Atlantique'te oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak tarihi bir galibiyet aldı.

Maçta Marsilya'ya galibiyeti getiren tek golü 38. dakikada Milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Cengiz Ünder'in bu golü, Marsilya'ya Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyet getirerek tarihe geçti.

Bu sonucun ardından Marsilya 36 puana yükselerek ikinci sıraya adını yazdırdı. Bordeaux ise 17 puanda kaldı.


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