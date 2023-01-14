Marsilya 3 golle 3 puanı aldı

Fransa Ligue 1'in 19. haftasınra Marsilya, sahasında Lorient'i ağırladı.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Maçta gol perdesini 29. dakikada Moffi açarken konuk ekip öne geçti. 38. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Kolasinac beraberliği getirdi ve ilk yarı tamamlandı.
İkinci yarıda Marsilya üstünlüğü göze çarparken 53'te Alexis Sanchez ve 59. dakikada Veretout'un golleriyle skor 3-1'e geldi.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken ilk golün de asistini yapmayı başardı.
Bu sonuçla Marsilya 42 puana yükselerek lider PSG'yi takibini sürdürdü, Lorient ise 32 puanda kaldı.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 3-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Maçta gol perdesini 29. dakikada Moffi açarken konuk ekip öne geçti. 38. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Kolasinac beraberliği getirdi ve ilk yarı tamamlandı.
İkinci yarıda Marsilya üstünlüğü göze çarparken 53'te Alexis Sanchez ve 59. dakikada Veretout'un golleriyle skor 3-1'e geldi.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken ilk golün de asistini yapmayı başardı.
Bu sonuçla Marsilya 42 puana yükselerek lider PSG'yi takibini sürdürdü, Lorient ise 32 puanda kaldı.
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