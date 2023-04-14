Marrapodi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Ekonomi Danışmanı Gianluca Guerriero ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.



Ziyarette iki ülke arasındaki sportif ilişkilerin daha da artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten İtalya Büyükelçisi Marrapodi ve Ekonomi Danışmanı Guerriero'ya günün anısına A Milli Takım forması takdim etti.





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