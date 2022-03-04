Marquinhos: 'Messi'nin hayatı çok değişti'

Paris Saint Germain'in başarılı savunmacısı Marquinhos, Lionel Messi hakkında konuştu.



Fransız stoper yaptığı açıklamada, "Messi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra hayatı çok değişti. Şimdi yavaş yavaş kendisini bulduğunu, mutlu olduğunu, antrenman ve maçlarda daha rahat olduğunu görüyoruz." dedi.



Marquinhos ayrıca, "Takımı, Barcelona'dan farklı olan oyun tarzımızı daha iyi anlıyor. Messi ve Mbappe için en iyi koşulları yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Lionel Messi, bu sezon Paris ekbiyle çıktığı 23 maçta 7 gol 10 asist yapma başarısı gösterdi.





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