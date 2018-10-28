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Marotta, ilk bombasını Real Madrid'den patlatacak

Juventus'un eski genel müdürü ve İnter'in yeni yöneticisi Beppe Marotta, Real Madrid ile ikili ilişkilerini kullanarak bombayı patlatmayı planlıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marotta, ilk bombasını Real Madrid'den patlatacak
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28 Ekim 2018 15:53
Juventus'tan ayrılarak Inter'in yolunu tutan başarılı futbol adamı Beppe Marotta, mavi-siyahlı ekipteki ilk transfer bombasını patlatmayı düşünüyor.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, İspanyol devi Real Madrid ile olan ikili ilişkilerini kullanarak Luka Modric için zemin yoklayacak.

Real Madrid'de oldukça formsuz bir görüntü çizen Hırvat yıldızın, teknik direktör Lopetegui ile arasınında iyi olmadığı ve farklı bir deneyim kazanmak adına Inter'in yolunu tutabileceği iddia ediliyor.

Öte yandan Inter, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen Ivan Perisic, Sime Vrsaljko ve Marcelo Brozovic'i kadrosunda bulunduruyor.



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